УНИКС проиграл «Химкам» в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС на выезде проиграл подмосковным «Химкам» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Химках и завершилась со счетом 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14). Таким образом, команда из Подмосковья повела в серии до трех побед со счетом 2:1.

Самым результативным игроком матча у УНИКСа стал Эррик Макколлум (15 очков), у соперника — Алексей Швед (26 очков)

Напомним, что во втором матче полуфинальной серии УНИКС проиграл «Химкам» со счетом 98:103. Следующая игра серии пройдет 29 мая.