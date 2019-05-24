УНИКС уступил «Химкам» со счетом 98:103

Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС проиграл «Химкам» со счетом 98:103.

В результате, «Химки» сравняли счет в серии. Самым результативным игроком стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, который набрал 25 очков. Следующий матч между «Химками» и УНИКСом состоится 27 мая.

Напомним, ранее УНИКС одержал победу над «Химками» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 96:91 в пользу казанских баскетболистов. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Химок» Алексей Швед, на его счету 36 очков.