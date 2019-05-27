СМИ: Италию могут оштрафовать на 3,5 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе может оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро.

Как сообщает агентство Bloomberg, это связано с тем, что страна не сумела сократить госдолг.

По правилам ЕС, дефицит бюджета государств не должен превышать 3% ВВП, размер госдолга — 60% ВВП. Размер госдолга в Италии составляет 132% ВВП.

Министрам финансов государств ЕС предстоит утвердить рекомендацию о запуске процедуры чрезмерного дефицита, в рамках которой назначается штраф в размере до 0,2% ВВП. В случае Италии он может составить около 3,5 млрд евро.

Ранее стало известно, что Венесуэла в срок выполнила платеж по госдолгу перед Россией.