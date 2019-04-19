Венесуэла в срок выполнила платеж по долгу перед Россией

Венесуэла в срок осуществила платеж по долгу перед Россией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

Ранее Минфин РФ допустил проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд.

3 апреля Силуанов сообщил, что власти Венесуэлы пока не выплатили транш по долгу перед Россией, он должен был поступить в марте.