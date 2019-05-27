Новости общества

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ФСБ допустили повторение провокаций в море со стороны Украины

18:29, 27.05.2019
В ФСБ допустили повторение провокаций в море со стороны Украины
Фото: en.wikipedia.org / Андрей Стенин

Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов допустил провокации в акваториях Черного и Азовского морей, аналогичные инциденту в Керченском проливе.

По его словам, Украина не отказалась от намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — сказал он в интервью «Российской газете».

Ранее Украина обвинила Россию в препятствовании проходу судов в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадала. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором является российская сторона.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров