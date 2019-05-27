В ФСБ допустили повторение провокаций в море со стороны Украины

Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов допустил провокации в акваториях Черного и Азовского морей, аналогичные инциденту в Керченском проливе.

По его словам, Украина не отказалась от намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — сказал он в интервью «Российской газете».



Ранее Украина обвинила Россию в препятствовании проходу судов в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадала. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором является российская сторона.