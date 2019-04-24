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Украина обвинила Россию в препятствовании проходу судов в Керченском проливе

13:59, 24.04.2019
Украина обвинила Россию в препятствовании проходу судов в Керченском проливе
Фото: commons.wikimedia.org / Eintracht4ever

Россия «демонстративно препятствует» прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

По его словам, идет постоянный досмотр судов, которые заходят в порты Украины с экономическими целями.

Цигикал отметил, что создается искусственная очередь, а украинские суда «осматривают гораздо дольше и пропускают последними», передает слова Цигикала пресс-служба украинского ведомства.

Ранее глава российского МИД России Сергей Лавров заявил, что «нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море». Единственным условием является соблюдение «норм безопасности плавания» по Керченскому проливу.

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