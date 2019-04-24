Украина обвинила Россию в препятствовании проходу судов в Керченском проливе

Россия «демонстративно препятствует» прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

По его словам, идет постоянный досмотр судов, которые заходят в порты Украины с экономическими целями.



Цигикал отметил, что создается искусственная очередь, а украинские суда «осматривают гораздо дольше и пропускают последними», передает слова Цигикала пресс-служба украинского ведомства.



Ранее глава российского МИД России Сергей Лавров заявил, что «нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море». Единственным условием является соблюдение «норм безопасности плавания» по Керченскому проливу.

