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Fitch подтвердило высокую кредитоспособность Башкирии

17:25, 27.05.2019
Fitch подтвердило высокую кредитоспособность Башкирии
Фото: wikimedia.org / Michael Rivera

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Башкортостана на уровне «ВВВ-» с позитивным прогнозом.

На кредитоспособность региона положительно влияют низкий уровень долговой нагрузки, консервативная бюджетная политика и устойчивое развитие экономики, говорится на сайте агентства.

Кредитный рейтинг республики остается на одном уровне с Российской Федерацией, Республикой Татарстан, Челябинской и Тюменской областями, Ямало-Ненецким автономным округом, Москвой и Санкт-Петербургом.

Напомним, что в декабре прошлого года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах Башкирии на уровне «BBB-» с прогнозом «позитивный».

АналитикаЭкономикаФинансы Башкортостан
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