Fitch подтвердило высокую кредитоспособность Башкирии

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Башкортостана на уровне «ВВВ-» с позитивным прогнозом.



На кредитоспособность региона положительно влияют низкий уровень долговой нагрузки, консервативная бюджетная политика и устойчивое развитие экономики, говорится на сайте агентства.



Кредитный рейтинг республики остается на одном уровне с Российской Федерацией, Республикой Татарстан, Челябинской и Тюменской областями, Ямало-Ненецким автономным округом, Москвой и Санкт-Петербургом.



Напомним, что в декабре прошлого года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах Башкирии на уровне «BBB-» с прогнозом «позитивный».

