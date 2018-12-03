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Fitch подтвердило рейтинги Татарстана и Башкирии

14:14, 03.12.2018

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Татарстана и Башкирии.

Агентство сохранило на прежнем уровне долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Татарстана в иностранной и национальной валютах — «BBB-» (прогноз — «позитивный»), краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — «F3».

Также Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах Башкирии на уровне «BBB-» с прогнозом «позитивный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3» и рейтинги находящихся в обращении облигаций республики — «ВВВ-».

Ранее агентство подтвердило рейтинги Марий Эл на уровне «ВВ» со «стабильным» прогнозом.

Экономика БашкортостанТатарстан
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