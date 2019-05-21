Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело заведено по трем статьям: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Государственная измена» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий». Речь идет о конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года.

Расследование начато на основании заявления бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадала. В России их обвиняют в нарушении государственной границы, все они арестованы В Киеве считают, что агрессором является российская сторона.



В начале апреля Порошенко присудил награды задержанным морякам.