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Кудрин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2019 года не выше 1 процента

15:30, 27.05.2019
Кудрин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2019 года не выше 1 процента
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что рост ВВП России по итогам 2019 года, вероятнее всего, не превысит 1%.

Кудрин отметил, что еще в конце прошлого года говорил, что рост ВВП окажется на уровне 1% или ниже. Он также напомнил, что официальная цель была 1,3%, передает ТАСС.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что рост ВВП России в апреле составил 1,6%, ускорившись по сравнению с мартом. В целом за первые четыре месяца 2019 года рост ВВП страны оценивается на уровне 0,8% к прошлому году.

АналитикаЭкономикаФинансы
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