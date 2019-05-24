Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Рост ВВП в апреле составил 1,6%, ускорившись по сравнению с мартом, когда данный показатель составил 0,2%. Такие данные приводит Минэкономразвития в докладе «Картина деловой активности».



При этом в целом за первые четыре месяца 2019 года рост ВВП оценивается министерством на уровне 0,8% год к году. Основной вклад в увеличение годовых темпов роста ВВП в апреле по сравнению с мартом внесло улучшение динамики промышленности, говорится в докладе.



Также в министерстве отметили, что рост инвестиций в основной капитал в РФ по итогам I квартала 2019 года замедлился до 0,5% после 2,9% в IV квартале 2018 года.



Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в текущем году.

