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СМИ сообщили об экстренной госпитализации губернатора Иркутской области

09:43, 27.05.2019
СМИ сообщили об экстренной госпитализации губернатора Иркутской области
Фото: kremlin.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко экстренно госпитализирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Причина госпитализации главы региона не называется. Каких-либо подробностей собеседник агентства не приводит.

В настоящее время информация уточняется.

Стоит отметить, что 65-летний Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года.

Напомним, ранее «Горбачев-фонд» опроверг информацию о госпитализации экс-президента СССР.

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