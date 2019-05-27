СМИ сообщили об экстренной госпитализации губернатора Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко экстренно госпитализирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Причина госпитализации главы региона не называется. Каких-либо подробностей собеседник агентства не приводит.
В настоящее время информация уточняется.
Стоит отметить, что 65-летний Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года.
Напомним, ранее «Горбачев-фонд» опроверг информацию о госпитализации экс-президента СССР.ОбществоВласть
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