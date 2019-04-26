Новости общества

05:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Горбачев-фонд» опроверг информацию о госпитализации экс-президента СССР

05:22, 26.04.2019
«Горбачев-фонд» опроверг информацию о госпитализации экс-президента СССР
Фото: kremlin.ru

В «Горбачев-фонде» опровергли информацию о том, что экс-президент СССР Михаила Горбачев экстренно госпитализирован в Москве.

Об ухудшении состояния политика сообщил сорежиссер картины «Встреча с Горбачевым» Андре Сингер. По его словам, Горбачев собирался побывать на показе фильма, но не смог этого сделать из-за того, что находился в больнице.

«Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа», — цитирует «РИА Новости» руководителя пресс-службы «Горбачев-фонда» Павла Палажченко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров