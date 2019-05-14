Жители России начали получать доплаты к пенсиям

С мая текущего года пенсионеры, которым установлены минимальные пенсии, начали получать доплаты по новым подсчетам индексации.

Власти России намерены довести доходы пенсионера, включающие в себя соцвыплаты и другие меры господдержки, до уровня прожиточного минимума в регионе, а также повысить на сумму проведенных индексаций, передает «РГ».

В случае со страховыми пенсиями по старости люди получают перерасчет за пять месяцев — с января 2018 года. За этот период пенсии неработающих пожилых людей индексировались на 7,05% в январе, на 4,3% в феврале.

Таким образом пенсионеры в мае должны получить больше в среднем на порядка 2,5—4 тыс. рублей. Всего прибавки получат порядка 7 млн россиян.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о пенсиях выше прожиточного минимума 1 апреля. По словам российского лидера, в ряде регионов власти стали снижать доплаты пенсионерам, как только основная пенсия достигла уровня прожиточного минимума.