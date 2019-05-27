Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и до +23

В понедельник, 27 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, днем сильные, местами грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, порывами 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +18°С до 23°С. В Казани днем ожидается от +20°С до 22°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до 22°С.

Ранее МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в Татарстане.