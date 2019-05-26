МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в Татарстане

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18:00 26 мая до 22:00 27 мая.

В указанное время на территории РТ ожидаются гроза, сильный дождь, сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с (в Казани до 17 м/с), сообщили в МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем температура достигнет 18—23 градусов тепла.