В Татарстане «Единая Россия» проведет праймериз перед выборами в Госсовет РТ

Сегодня татарстанское отделение «Единой России» проведет предварительное голосование, на котором планируется отобрать кандидатов на выборы в Госсовет.

Партия откроет в Татарстане 460 счетных участков. По республике кандидатами в кандидаты выдвинуты 222 члена «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Всего в республике выпущено 800 тысяч бюллетеней, 400 тысяч из которых — по одномандатным округам и 400 000 — по единому избирательному округу.

В целом «Единая Россия» проведет сегодня праймериз во всех регионах, где организованы выборы этой осенью. На 8 сентября запланированы выборы 18 губернаторов (в 16 регионах — на прямых выборах), заксобраний 13 регионов, депутатов 22 административных центров, глав трех административных центров и множество местных выборов, по итогам которых будут замещены более 38 тыс. мандатов. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем вакантным на данный момент одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.