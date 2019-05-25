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Происшествия

Под Саратовом автобус из Оренбурга столкнулся с фурой

17:23, 25.05.2019
Под Саратовом автобус из Оренбурга столкнулся с фурой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Микроавтобус, везший пассажиров из Оренбурга в Махачкалу, врезался в грузовик в Саратовской области. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла в 15.30 (14.30 мск) на 426-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе области.

Микроавтобус врезался в фуру и вылетел в кювет.

«По предварительным данным, 43-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту Оренбург — Махачкала… при совершении маневра обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом и съехал в кювет. В микроавтобусе были 13 человек. В результате ДТП 11 пассажиров с травмами доставлены на скорой в больницу», — приводит «РИА Новости» слова представителя ведомства.

Происшествия
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