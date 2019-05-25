В апреле российский рынок новых электромобилей вырос в 2 раза

По итогам апреля в России было продано 26 новых электромобилей. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 12 электрокаров.

Как сообщает «Автостат», самым продаваемым электромобилем стал Jaguar I-Pace — 11. Далее в топ-3 рейтинга по продажам вошли Nissan Leaf (7), Tesla Model X (4). Также было куплено еще два электрокара Renault Twizy и по одному Tesla Model S и Tesla Model 3.

Ранее эксперты назвали Jaguar I-Pace лучшим автомобилем года. На победу также претендовали электрический кроссовер Audi e-tron, а также Volvo S60/V60 нового поколения.