Эксперты назвали Jaguar I-Pace лучшим автомобилем года

На Нью-Йоркском автосалоне назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Им стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.



Отмечается, что на победу также претендовали электрический кроссовер Audi e-tron, а также Volvo S60/V60 нового поколения.



Лучшим городским автомобилем признали Suzuki Jimny. В представительском классе победу одержал хэтчбек Audi A7. Лучшей спортивной машиной года стал суперкар McLaren 720S. В категориях «Зеленый автомобиль» и «Лучший дизайн» победил Jaguar I-Pace, передает РБК.



Ранее Jaguar I-Pace был удостоен премии «Европейский автомобиль 2019 года». Награду вручили на женевском автосалоне в начале марта.