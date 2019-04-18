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Эксперты назвали Jaguar I-Pace лучшим автомобилем года

02:26, 18.04.2019
Эксперты назвали Jaguar I-Pace лучшим автомобилем года
Фото: en.wikipedia.org / Vauxford

На Нью-Йоркском автосалоне назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Им стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

Отмечается, что на победу также претендовали электрический кроссовер Audi e-tron, а также Volvo S60/V60 нового поколения.

Лучшим городским автомобилем признали Suzuki Jimny. В представительском классе победу одержал хэтчбек Audi A7. Лучшей спортивной машиной года стал суперкар McLaren 720S. В категориях «Зеленый автомобиль» и «Лучший дизайн» победил Jaguar I-Pace, передает РБК.

Ранее Jaguar I-Pace был удостоен премии «Европейский автомобиль 2019 года». Награду вручили на женевском автосалоне в начале марта.

ПромышленностьМашиностроение
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