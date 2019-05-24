Татарстан занял первое место на WorldSkills Russia в общекомандном зачете

В общекомандном зачете на WorldSkills Russia Татарстан занял первое место, сообщает ИА «Татар-информ».

Награждение победителей состоялось сегодня на церемонии закрытия финала в Казани. Второе место в общекомандном зачете у Москвы, на третьей позиции — Московская область.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закрытия WorldSkills Russia отметил, что здесь собрались лучшие из лучших.



— Мы грустим, потому что такой праздник заканчивается. Национальный чемпионат в Казани посетило огромное количество молодых людей нашей республики и гостей. Здесь лучшие из лучших со всей нашей страны. Вы — финалисты большого соревнования, кто-то сегодня первый, а кто-то — второй, но вы все равно — самые лучшие, — обратился к участникам Минниханов.

