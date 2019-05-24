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Татарстан занял первое место на WorldSkills Russia в общекомандном зачете

23:46, 24.05.2019
Татарстан занял первое место на WorldSkills Russia в общекомандном зачете
Фото: ru.wikipedia.org

В общекомандном зачете на WorldSkills Russia Татарстан занял первое место, сообщает ИА «Татар-информ».

Награждение победителей состоялось сегодня на церемонии закрытия финала в Казани. Второе место в общекомандном зачете у Москвы, на третьей позиции — Московская область.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закрытия WorldSkills Russia отметил, что здесь собрались лучшие из лучших.

— Мы грустим, потому что такой праздник заканчивается. Национальный чемпионат в Казани посетило огромное количество молодых людей нашей республики и гостей. Здесь лучшие из лучших со всей нашей страны. Вы — финалисты большого соревнования, кто-то сегодня первый, а кто-то — второй, но вы все равно — самые лучшие, — обратился к участникам Минниханов.

ОбществоОбразование Татарстан
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