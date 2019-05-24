Присяжные единогласно признали подсудимых виновными в убийстве студента КФУ из Чада

В Верховном суде РТ присяжные единогласно признали Романа Халилова и Руслана Архипова виновными в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада, сообщает ИА «Татар-информ».

Восемь присяжных вынесли единогласное решение о виновности в убийстве студента КФУ, а также в нападении на выходцев из ближнего зарубежья и поджоге автомобиля одного из иностранцев.

Напомним, ранее в Верховном суде Татарстана допросили Аделя Аскарова, одного из четырех обвиняемых в убийстве африканского студента. Его заявления о том, что он не участвовал в национал-социалистическом движении NSWP, не знал ранее подсудимых, кроме Халилова, с которым учился в школе, не поддерживает идеологию и не призывал нападать на «неславян», «опровергли» его собственные показания, данные ранее.

