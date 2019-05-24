Новости происшествий

23:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Присяжные единогласно признали подсудимых виновными в убийстве студента КФУ из Чада

21:58, 24.05.2019
Присяжные единогласно признали подсудимых виновными в убийстве студента КФУ из Чада
Фото: pixabay.com

В Верховном суде РТ присяжные единогласно признали Романа Халилова и Руслана Архипова виновными в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада, сообщает ИА «Татар-информ».

Восемь присяжных вынесли единогласное решение о виновности в убийстве студента КФУ, а также в нападении на выходцев из ближнего зарубежья и поджоге автомобиля одного из иностранцев.

Напомним, ранее в Верховном суде Татарстана допросили Аделя Аскарова, одного из четырех обвиняемых в убийстве африканского студента. Его заявления о том, что он не участвовал в национал-социалистическом движении NSWP, не знал ранее подсудимых, кроме Халилова, с которым учился в школе, не поддерживает идеологию и не призывал нападать на «неславян», «опровергли» его собственные показания, данные ранее.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров