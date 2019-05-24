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Между РФ и Белоруссией подписан протокол по обсуждению вопросов в нефтяной сфере

17:12, 24.05.2019
Между РФ и Белоруссией подписан протокол по обсуждению вопросов в нефтяной сфере
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко подписали протокол по обсуждению вопросов, связанных с сотрудничеством в нефтяной сфере, сообщают «Известия».

Кроме того, сегодня премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели переговоры. До этого звучало, что основная тема встречи — возмещение ущерба Белоруссии от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия освободят трубопровод «Дружба» от загрязненной нефти до границы с Польшей без участия польской стороны, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус. Предполагается, что поставки чистой нефти до границы с Польшей возобновятся не позднее середины июня.

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