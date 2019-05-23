Очистка нефтепровода «Дружба» произойдет без участия польской стороны

Россия и Белоруссия освободят трубопровод «Дружба» от загрязненной нефти до границы с Польшей без участия польской стороны, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус. Предполагается, что поставки чистой нефти до границы с Польшей возобновятся не позднее середины июня.

Напомним, ранее Польша подняла перед Россией вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступает по нефтепроводу «Дружба». Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.



Он отметил, что польские партнеры попросили дать им все окончательные условия на будущее. «Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть», — рассказал Козак.

