Губернатор Пермского края выступил за введение в школах предпринимательского образования
Губернатор региона Максим Решетников поддержал предложение ввести в школах предпринимательское образование.
«Оно раньше было, я и сам его прошел, а сейчас такого нет», — сказал он в рамках расширенного заседания совета Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП).
Руководитель АНО «Академия семейного образования» Вера Пупырева в ответ предложила применить существующие у частного сектора практики и распространить их на общеобразовательные школы в рамках государственно-частного партнерства.
Максим Решетников поддержал инициативу и дал министру образования Пермского края Раисе Кассиной поручение выделить на выполнение этой функции специалиста. Пилотные проекты будут тестироваться в нескольких школах региона, передает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Перми планируется открытие научно-образовательного центра.
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