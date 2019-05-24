Губернатор Пермского края выступил за введение в школах предпринимательского образования

Губернатор региона Максим Решетников поддержал предложение ввести в школах предпринимательское образование.



«Оно раньше было, я и сам его прошел, а сейчас такого нет», — сказал он в рамках расширенного заседания совета Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП).



Руководитель АНО «Академия семейного образования» Вера Пупырева в ответ предложила применить существующие у частного сектора практики и распространить их на общеобразовательные школы в рамках государственно-частного партнерства.

Максим Решетников поддержал инициативу и дал министру образования Пермского края Раисе Кассиной поручение выделить на выполнение этой функции специалиста. Пилотные проекты будут тестироваться в нескольких школах региона, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Перми планируется открытие научно-образовательного центра.

