Губернатор Пермского края рассказал, каким будет научно-образовательный центр столицы региона

В 2019 году в Перми планируется открытие научно-образовательного центра (НОЦ), сообщается на официальном портале правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал, что в пермский НОЦ войдут 52 кафедры и 53 лаборатории, 14 отраслевых НИИ, инжиниринговых центров и внедренческих компаний. Кроме того, в структуре будут 16 крупных компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что пермская школа №22 попала в пятерку лучших учебных заведений в России по итогам всероссийского конкурса «Успешная школа». Всего в списке участников в рамках заочного этапа было 3 тысячи школ из 56 регионов. Из этого числа было отобрано 15 лучших конкурсных работ.



