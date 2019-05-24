Отток кипрских инвестиций из России достиг рекордных $10,3 млрд

По итогам 2018 года чистый отток инвестиций от кипрских компаний из России достиг рекордного показателя в $10,3 млрд. Этот показатель стал самым крупным за 12 лет подсчетов по всем странам мира

По версии аналитиков Центробанка, в Россию возвращается все меньше выведенных в офшоры средств, пишет РБК.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает основной причиной риски санкций. Кипрские офшоры используются все меньше из боязни блокировки счетов. Кроме того, на офшоры усилилось давление центробанков.

В прошлый раз серьезный отток кипрских инвестиций из России наблюдался в 2015 году: тогда они сократились на $7,1 млрд.