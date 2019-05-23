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Петиция за отставку Зеленского набрала нужное количество голосов, теперь он должен ее рассмотреть

16:15, 23.05.2019
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное количество голосов, теперь он должен ее рассмотреть
Фото: president.gov.ua

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала нужное количество голосов — 25 тыс..

Таким образом, украинскому лидеру придется ее рассмотреть, пишет RNS.

Петицию разместил вчера Максим Безрук. Он обвинил Зеленского в том, что тот якобы приписывает воле народа собственные пожелания.

Напомним, 20 мая прошла инаугурация Владимира Зеленского, он вступил в должность президента Украины. На следующий день он подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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