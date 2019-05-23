В Казани суд назначил виновному в покушении на убийство 7 лет лишения свободы

В Ново-Савиновском суде Казани огласили приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает прокуратура республики Татарстан.

Установлено, что 26 января этого года в одной из квартир дома на ул. Короленко фигурант дела в компании знакомого распивал спиртные напитки. Вскоре мужчины поссорились, у подсудимого возник умысел на убийство. Потерпевшему он нанес не менее двух ударов ножом в шею и грудь. Но довести преступный умысел до конца не смог. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, а злоумышленника задержала полиция. Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год.

