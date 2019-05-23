Силовики задержали, а затем отпустили гендиректора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо»

Как сообщает «Репортер-НН» со ссылкой на источник в нижегородском хоккейном клубе, сегодня утром генеральный директор Ян Голубовский выходил из своего кабинета в наручниках.

После допроса его отпустили, и вскоре он уже снова был на своем рабочем месте.

Источник уточняет, что «на допрос в наручниках не водят».

Ранее следственные органы задержали исполнительного директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергея Малютина и директора департамента по финансовым и правовым отношениям Наталью Еремину.



Они задержаны в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В итоге Еремину отправили под домашний арест, а в отношении Малютина ввели запрет на определенный действия.

