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Силовики задержали, а затем отпустили гендиректора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо»

18:15, 23.05.2019
Силовики задержали, а затем отпустили гендиректора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо»
Фото: hctorpedo.ru

Как сообщает «Репортер-НН» со ссылкой на источник в нижегородском хоккейном клубе, сегодня утром генеральный директор Ян Голубовский выходил из своего кабинета в наручниках.

После допроса его отпустили, и вскоре он уже снова был на своем рабочем месте.

Источник уточняет, что «на допрос в наручниках не водят».

Ранее следственные органы задержали исполнительного директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергея Малютина и директора департамента по финансовым и правовым отношениям Наталью Еремину.

Они задержаны в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В итоге Еремину отправили под домашний арест, а в отношении Малютина ввели запрет на определенный действия.

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