СК задержал двух директоров нижегородского хоккейного клуба «Торпедо»

Следственные органы задержали исполнительного директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергея Малютина и директора департамента по финансовым и правовым отношениям Наталью Еремину.



В пресс-службе следственного управления СК по Нижегородской области уточнили, что сотрудники хоккейного клуба задержаны в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В настоящее время они находятся под стражей, передает «Ъ-Приволжье».

Подробности уголовного дела не уточняются.



Напомним, что в 2017 году во Владивостоке суд арестовал гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова. Он является фигурантом дела о мошенничестве с бюджетными деньгами.

