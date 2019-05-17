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СК задержал двух директоров нижегородского хоккейного клуба «Торпедо»

14:02, 17.05.2019
СК задержал двух директоров нижегородского хоккейного клуба «Торпедо»
Фото: sledcom.ru

Следственные органы задержали исполнительного директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергея Малютина и директора департамента по финансовым и правовым отношениям Наталью Еремину.

В пресс-службе следственного управления СК по Нижегородской области уточнили, что сотрудники хоккейного клуба задержаны в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В настоящее время они находятся под стражей, передает «Ъ-Приволжье».

Подробности уголовного дела не уточняются.

Напомним, что в 2017 году во Владивостоке суд арестовал гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова. Он является фигурантом дела о мошенничестве с бюджетными деньгами.

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