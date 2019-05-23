Путин встретится с отставными губернаторами сегодня

Президент России Владимир Путин пообщается с ушедшими в отставку экс-губернаторами. Встреча назначена на сегодня.

«Вы меня спрашивали на одном из конференц-коллов, когда он это сделает. Вот, это произойдет сегодня», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что на четверг у главы государства запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, Путин проведет вручение госнаград, передает «РИА Новости».

Напомним, что только весной в отставку отправились губернатор Оренбургской области Юрий Берг, Мурманской области Марина Ковтун и глава Алтая Александр Бердников. Однако встреча не проводилась и с теми кто попал в «губернаторопад» осенью 2018-го.