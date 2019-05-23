The Boring Company построит тоннели в Лас-Вегасе за $48,7 млн

The Boring Company Илона Маска получила первый коммерческий заказ на строительство системы тоннелей. Объем контракта на развитие подземного транспорта в Лас-Вегасе составляет $48,7 млн.

Заказчиком выступает комплекс для проведения массовых мероприятий Las Vegas Convention Center (LVCC), передает Bloomberg.

Перевозить пассажиров должны беспилотники на основе Tesla Model 3 и Model X. The Boring Company также оборудует три станции, лифты и пешеходный тоннель к парковке. Посетители LVCC смогут передвигаться внутри комплекса бесплатно.

Отмечается, что в случае неудачи компания Маска будет обязана вернуть LVCC все инвестиции и выплатить $1,6 млн отступных. А если во время CES 2021 система не будет работать на полную мощность, то The Boring Company обяжут платить по $300 тысяч за каждое мероприятие (всего их может быть до 15).

Начало строительства запланировано на сентябрь этого года. Завершиться оно должно к декабрю 2020 года.

Ранее сообщалось, что Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом еще в декабре 2018 года. Однако многих проект разочаровал, поскольку для передвижения машины пришлось дорабатывать боковыми колесами.