Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

Американский предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом, созданный его компанией The Boring Company.

Как рассказал Маск на презентации, для быстрого проезда по туннелю машины оснастят выдвижными боковыми колесами, которые будут выдвигаться и убираться по необходимости. Технологию он продемонстрировал на автомобиле собственной марки Tesla, передает «РИА Новости».

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi

— Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

Напомним, что еще в марте этого года Маск представил проект скоростного электроавтобуса для передвижения по сети подземных тоннелей.

В конце января он презентовал другую разработку The Boring Company — ручной огнемет.

Однако основным видом деятельности бурильной компании является все же создание сети подземных туннелей, которые позволят автомобилистам быстро передвигаться по городам.

Среди проектов Маска также есть Tesla (производство электромобилей), HyperLoop (создание сети скоростных поездов) и SpaceX (частная космическая компания).