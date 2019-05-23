Доход губернатора Самарской области в 2018 году сократился на 30 процентов

Доход губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году составил 4,27 миллиона рублей, что почти на 2 миллиона рублей меньше, чем в 2017 году.

Согласно сведениям о доходах, размещенных на сайте правительства Самарской области, в собственности у Азарова находятся земельный участок площадью 500 кв. м, жилой дом (506,7 кв. м), квартира (234,3 кв. м), 1/3 квартиры (59,2 кв. м), гараж (31,5 кв. м) и хозяйственная кладовая (7,6 кв. м). Также губернатору Самарской области принадлежат Toyota Land Cruiser 200 и Lada Largus.



Доход его супруги в 2018 году уменьшился более чем в два раза — с 5,8 миллиона рублей до 2,485 миллиона рублей. В собственности у нее находится доля земельного участка площадью 2,2 тыс. кв. м, квартира (50,3 кв. м) и 2/3 нежилого помещения (76,1 кв. м).



Напомним, что в 2017 году доход Дмитрия Азарова составил 6,1 млн рублей.

