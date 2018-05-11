Доход врио губернатора Самарской области в 2017 году сократился на 4 миллиона рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в 2017 году заработал 6,1 млн рублей против 10,1 млн годом ранее. Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте областного правительства.

В его собственности находится жилой дом площадью 506,7 кв. м, квартиры площадью 234 кв. м, 59,2 кв. м (1/3 доли), земельный участок площадью 500 кв. м, гараж площадью 31,5 кв. м и хозяйственная кладовая площадью 7,6 кв.м. Также он задекларировал Toyota Land Cruiser и Lada Largus. Последний автомобиль был приобретен в 2017 году.

Из объектов недвижимости в пользовании есть квартира 50,3 кв. м, находящаяся в собственности у его супруги. Она по итогам 2017 года увеличила свой доход с 2,7 до 5,8 млн рублей.

Супруге Азарова помимо вышеупомянутой квартиры принадлежит земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 2 213,8 кв. м и нежилое помещение 76,1 кв.м (2/3 доли).

Дочь врио губернатора получила в 2017 году доход в размере 5,7 тыс. рублей.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров. В 2010—2014 годах он был мэром Самары, в 2014—2017 годах — членом Совета Федерации от региона.