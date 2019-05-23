СМИ заподозрили ошибку в данных Росстата о рекордном росте промышленности

Сообщение Росстата о рекордном росте промышленности в апреле 2019 года на 4,9% может оказаться следствием ошибки или недочета. Основой этих данных стал скачок в добыче природного газа на 16%.

При этом, по данным профильного ФГБУ «ЦДУ ТЭК», в апреле добыча газа выросла всего на 3,5%. Таким расхождением в статистике уже заинтересовались в правительстве, утверждает «Коммерсант».

Издание отмечает, что данные Росстата об объемах добычи газа меньше, чем у ЦДУ ТЭК. Однако при этом прирост оказался выше.

По оценкам аналитиков, без информации по газу промышленный рост в апреле снизится с 4,9% до 3,6%.

Напомним, по итогам марта Росстат сообщал о замедлении роста промпроизводства до 1,2% в годовом выражении.