В апреле промышленность в РФ выросла до максимума за 2 года

По итогам апреля рост промышленного производства вырос до 4,2% в годовом выражении. Об этом сообщает Росстат.

Данный показатель является максимальным с мая 2017 года, когда промышленность выросла на 6,9%.

В целом в январе — апреле промышленное производство выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, что в 2018 году объем промышленного производства Татарстана составил 2,8 трлн рублей, что на 2% больше показателя 2017 года. Большую часть в общем объеме промпроизводства республики составляют нефтедобыча и нефтехимия.