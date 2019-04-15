Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

В России рост промышленного производства в марте, по данным Росстата, замедлился до 1,2% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель составлял 4,1%.

В Минэкономразвития РФ сообщили, что в марте снизились темпы роста добычи полезных ископаемых – 4,3% в марте по сравнению с 5,1% в феврале.

Рост обрабатывающих отраслей в марте составил 0,3% против 4,6% в феврале, пишут "Ведомости".

Напомним, что в 2018 году объем промышленного производства Татарстана составил 2,8 трлн рублей, что на 2% больше показателя 2017 года. Большую часть в общем объеме промпроизводства республики составляет нефтедобыча и нефтехимия.