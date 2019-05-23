Российская межпланетная станция просканирует недра Луны

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-26» проведет радиолокационный обзор Луны. Об этом заявил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Евгений Слюта.

Планируется, что исследование свойств недр спутника Земли поможет определить состав поверхности Луны толщиной в несколько десятков метров. Также аппарат будет вести фотографирование и картирование поверхности Луны с высоким разрешением, передает «РИА Новости».

Все собранные данные в будущем будут учтены при поиске оптимального места посадки для будущих российских лунных станций.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны.