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Российская межпланетная станция просканирует недра Луны

05:44, 23.05.2019
Российская межпланетная станция просканирует недра Луны
Фото: pixabay.com

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-26» проведет радиолокационный обзор Луны. Об этом заявил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Евгений Слюта.

Планируется, что исследование свойств недр спутника Земли поможет определить состав поверхности Луны толщиной в несколько десятков метров. Также аппарат будет вести фотографирование и картирование поверхности Луны с высоким разрешением, передает «РИА Новости».

Все собранные данные в будущем будут учтены при поиске оптимального места посадки для будущих российских лунных станций.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны.

Технологии
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