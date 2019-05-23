Российская межпланетная станция просканирует недра Луны
Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-26» проведет радиолокационный обзор Луны. Об этом заявил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Евгений Слюта.
Планируется, что исследование свойств недр спутника Земли поможет определить состав поверхности Луны толщиной в несколько десятков метров. Также аппарат будет вести фотографирование и картирование поверхности Луны с высоким разрешением, передает «РИА Новости».
Все собранные данные в будущем будут учтены при поиске оптимального места посадки для будущих российских лунных станций.
Напомним, ранее сообщалось, что китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны.Технологии
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