Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.

Ученые полагают, что минералы могут дать представление о формировании мантии планеты. Однако для более детального изучения специалистам требуется больше пород, пишет журнал Nature.

Уточняются, что образцы пород «вышли» со дна кратера «Южный полюс Аиткен» и переместились в то место, где их обнаружил луноход.

Напомним, ранее китайские ученые сообщили о провале биологического эксперимента на обратной стороне Луны.