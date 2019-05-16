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Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны

10:59, 16.05.2019
Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны
Фото: pixabay.com

Китайский луноход «Юйту-2» в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.

Ученые полагают, что минералы могут дать представление о формировании мантии планеты. Однако для более детального изучения специалистам требуется больше пород, пишет журнал Nature.

Уточняются, что образцы пород «вышли» со дна кратера «Южный полюс Аиткен» и переместились в то место, где их обнаружил луноход.

Напомним, ранее китайские ученые сообщили о провале биологического эксперимента на обратной стороне Луны.

Технологии
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