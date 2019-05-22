СМИ заявили о задержании Марадоны в Аргентине

Фото: ru.wikipedia.org / Doha Stadium Plus Qatar

Бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает Exitoina.

58-летнего аргентинца задержали, чтобы официально уведомить об иске его бывшей девушки на $6,3 млн, а также о начале судебного разбирательства с 13 июня. В то же время аргентинский телеведущий Хорхе Риал на своей странице в Twitter заявил, что Марадону в аэропорту не задерживали.

Напомним, ранее легендарный аргентинский футболист Диего Марадона объяснил, почему форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси не может быть лидером сборной Аргентины.



«Он порывается быть лидером на поле, но перед разговором с партнерами может пойти и поиграть в Плейстейшн. Мне тяжело судить, но нет смысла делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем», — заявил тогда Марадона.

