Марадона пояснил, почему Месси не может быть лидером в сборной

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона объяснил, почему форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси не может быть лидером сборной Аргентины,сообщает Sport24.ru.

«Он порывается быть лидером на поле, но перед разговором с партнерами может пойти и поиграть в Плейстейшн. Мне тяжело судить, но нет смысла делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем.

Необходимо лишить Месси лидерства, потому что мы хотим видеть такого Месси, каким он не станет», — сказал Марадона о талантливом соотечественнике в мексиканской передаче La Ultima Palabra.