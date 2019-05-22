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Экс-глава Минкомсвязи Никифоров стал совладельцем татарстанского производителя самолетов

19:59, 22.05.2019
Экс-глава Минкомсвязи Никифоров стал совладельцем татарстанского производителя самолетов
Фото: president.tatar.ru

Компания Diginavis бывшего министра связи Росии Николая Никифорова стала соучредителем компании ООО «Аэропрактика», которая будет производить самолеты Т-500 в Иннополисе.

Diginavis имеет 37% в компании-производителе самолетов, еще 26% принадлежат Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в «Ростех»), пишет RNS.

Напомним, сегодня в рамках ЦИПР-2019 президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов дали старт проекту строительства сборочного производства самолетов Т-500 и других судов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов, а также аэродрома экспериментальной авиации. Оба объекта расположатся в Татарстане.

Промышленность Татарстан
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