Экс-глава Минкомсвязи Никифоров стал совладельцем татарстанского производителя самолетов

Компания Diginavis бывшего министра связи Росии Николая Никифорова стала соучредителем компании ООО «Аэропрактика», которая будет производить самолеты Т-500 в Иннополисе.

Diginavis имеет 37% в компании-производителе самолетов, еще 26% принадлежат Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в «Ростех»), пишет RNS.

Напомним, сегодня в рамках ЦИПР-2019 президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов дали старт проекту строительства сборочного производства самолетов Т-500 и других судов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов, а также аэродрома экспериментальной авиации. Оба объекта расположатся в Татарстане.