Посольство уточнило число пострадавших в ДТП в Италии россиян

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла одна россиянка, еще 37 пассажиров пострадали. Среди них 19 россиян.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Италии, в основном пострадавшие получили легкие травмы. Среди них, помимо россиян, также есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии.

Ранее стало известно, что в Италии на трассе Сиена — Флоренция перевернулся автобус, в котором находились российские туристы. Автобус перевозил около 60 человек. По первоначальной информации, один человек погиб, 10 пострадали. Позже стало известно о 20 пострадавших.