В Италии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 10 россиян

В Италии перевернулся автобус, в котором, по предварительной информации, находились российские туристы.



В посольстве РФ в Италии сообщили, что автобус перевозил около 60 человек. В результате ДТП один человек погиб, 10 пострадали, передает ТАСС.



Пресс-атташе посольства РФ Дмитрий Гурин рассказал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс».



Авария произошла утром на трассе Сиена — Флоренция. Автобус протаранил барьеры у дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Предполагается, что водитель не справился с управлением из-за скользкого после дождя асфальта.



Ранее в Швейцарии в ДТП с участием автобуса пострадали 40 человек, среди них 10 россиян.

