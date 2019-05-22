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Происшествия

В Италии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 10 россиян

13:47, 22.05.2019
В Италии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 10 россиян
Фото: скриншот twitter.com

В Италии перевернулся автобус, в котором, по предварительной информации, находились российские туристы.

В посольстве РФ в Италии сообщили, что автобус перевозил около 60 человек. В результате ДТП один человек погиб, 10 пострадали, передает ТАСС.

Пресс-атташе посольства РФ Дмитрий Гурин рассказал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс».

Авария произошла утром на трассе Сиена — Флоренция. Автобус протаранил барьеры у дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Предполагается, что водитель не справился с управлением из-за скользкого после дождя асфальта.

Ранее в Швейцарии в ДТП с участием автобуса пострадали 40 человек, среди них 10 россиян.

Происшествия
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