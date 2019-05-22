Число пострадавших в ДТП с автобусом в Италии выросло до 20, большинство из них россияне

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Италии выросло до 20 человек, еще один погиб.

В сообщении посольства РФ в Италии в Twitter говорится, что в первом госпитале находятся 12 граждан России и 2 гражданина Армении с травмами легкой степени тяжести. Число и личность обратившихся во вторую больницу уточняются.



Ранее сообщалось, что в Италии на трассе Сиена — Флоренция перевернулся автобус, в котором находились российские туристы. Автобус перевозил около 60 человек. По первоначальной информации, один человек погиб, 10 пострадали.