Порошенко назвал заведенное против него уголовное дело попыткой снять ответственность с России

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой снять ответственность с России и переложить на него.



«Сейчас пятая колона пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это», — цитирует его ТАСС.

Накануне Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Порошенко по трем статьям: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Государственная измена» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий». Речь идет о конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года.

Сегодня против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело.