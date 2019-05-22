Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий привлечение иностранцев к WorldSkills

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который упрощает порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.

Документ разрешает привлекать и использовать иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории РФ на период подготовки и проведения этих чемпионатов без получения разрешений на привлечение, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В августе в Казани пройдет мировой, а в 2022 году в Санкт-Петербурге — европейский чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что столица Татарстана полностью готова к проведению мирового первенства WorldSkills, которое пройдет в августе 2019 года.

