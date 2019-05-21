Голикова: Казань готова к проведению Мирового чемпионата WorldSkills

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что столица Татарстана полностью готова к проведению Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в августе 2019 года.

«Казань готова к проведению мирового чемпионата, я думаю, это не только мое мнение, это мнение всех коллег, которые здесь работали. Думаю, это мнение и наших зарубежных коллег. Мы отработали почти все вопросы, и несмотря на то, что до старта осталось еще два месяца», — сказала Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Ранее Голикова на заседании оргкомитета Мирового чемпионата WorldSkills в Казани заявила, что Республика Татарстан получит около 631 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревни Универсиады для проживания участников.

Президент РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что соревновательная площадка «Казань Экспо» полностью готова к принятию участников WorldSkills.